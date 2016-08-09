Коноплянка в матче за Суперкубке УЕФА: время начала, где смотреть

Сегодня в Тронхейме на стадионе "Леркендаль" состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором обладатель Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет с победителем Лиги Европы "Севильей".

В составе "Севильи" выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, для которого данный матч - возможность выиграть свой второй евротрофей в составе испанского клуба.

Напомним, перед началом сезона у "Севильи" сменился главный тренер - вместо Унаи Эмери, ушедшего во французский "ПСЖ", команду возглавил аргентинец Хорхе Сампаоли. Под его руководством Коноплянка во время товарищеских матчей в межсезонье стал одним из лидеров испанской команды.

В минувшем сезоне Коноплянка уже принимал участие в матче за Суперкубок Европы. Тогда ему удалось отличиться голом в ворота "Барселоны", но его команда проиграла встречу со счетом 4:5.

В составе мадридского "Реала" сегодня не будут играть несколько лидеров команды - Криштиану Роналду, Тони Кроос, Гарет Бэйл и Пепе. Кроме того, вчера "Реал" покинул атакующий полузащитник Хесе Родригес, перешедший в "ПСЖ".

Украинские любители футбола смогут посмотреть матч между "Реалом" и "Севильей" на телеканале "Футбол 1". Начало матча - 21:30.