Сборная Украины в Рио: календарь четвертого дня Олимпиады
Сегодня украинцы будут сражаться за медали лишь в стрельбе и фехтовании.
Сегодня сборная Украины будет бороться лишь в двух видах спорта, где до конца дня разыграют медали - стрельба и фехтование.
Олимпийская чемпионка Елена Костевич постарается реабилитироваться за свою позавчерашнюю неудачу. Сегодня она примет участие в соревновании по стрельбе с пистолета на 25 метров.
Кроме того, возможны приятные сюрпризы в фехтовании. Шпажисты Дмитрий Карюченко, Богдан Никишин и Анатолий Герей входят в сборную Украины, которая в 2015 году выиграла чемпионат мира. Сегодня они будут сражаться на шпагах в одиночку, но кто-то из них вполне может повторить вчерашний успех Ольги Харлан.
В немедальных соревнованиях отметим теннисный матч Элины Свитолиной, которая сыграет против первой ракетки мира и уже ставшей легендарной теннисистки Серены Уильямс. Теоретическая победа над Уильямс может сделать украинку одной из главных героинь всего олимпийского дня.
Стрельба, женщины
Дисциплина: пистолет, 25 метров;
Участница: Елена Костевич;
Начало квалификации: 15:00. Финал - 21:55;
Фехтование, мужчины
Дисциплина: шпага, индивидуальные соревнования;
Участники: Дмитрий Карюченко, Богдан Никишин, Анатолий Герей;
Начало 1/32 финала - 15:00. Финал - 23:45.
Немедальные соревнования:
Стрельба из лука, женщины
Вид программы: индивидуальный зачет, 1/32 финала;
Поединок: Лидия Сиченикова (Украина) - Хатуна Нариманидзе (Грузия);
Начало: 18:02;
Плавание, мужчины
Дисциплина: брасс, 200 м.
Участник: Дмитрий Оселедец
Начало квалификационных заплывов: 19:55
Теннис, женщины
3-й раунд;
Матч: Элина Свитолина (Украина) - Серена Уильямс (США);
Начало: 00:45;
Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.