Сборная Украины в Рио: календарь четвертого дня Олимпиады

Сегодня сборная Украины будет бороться лишь в двух видах спорта, где до конца дня разыграют медали - стрельба и фехтование.

Олимпийская чемпионка Елена Костевич постарается реабилитироваться за свою позавчерашнюю неудачу. Сегодня она примет участие в соревновании по стрельбе с пистолета на 25 метров.

Кроме того, возможны приятные сюрпризы в фехтовании. Шпажисты Дмитрий Карюченко, Богдан Никишин и Анатолий Герей входят в сборную Украины, которая в 2015 году выиграла чемпионат мира. Сегодня они будут сражаться на шпагах в одиночку, но кто-то из них вполне может повторить вчерашний успех Ольги Харлан.

В немедальных соревнованиях отметим теннисный матч Элины Свитолиной, которая сыграет против первой ракетки мира и уже ставшей легендарной теннисистки Серены Уильямс. Теоретическая победа над Уильямс может сделать украинку одной из главных героинь всего олимпийского дня.

Стрельба, женщины

Дисциплина: пистолет, 25 метров;

Участница: Елена Костевич;

Начало квалификации: 15:00. Финал - 21:55;

Фехтование, мужчины

Дисциплина: шпага, индивидуальные соревнования;

Участники: Дмитрий Карюченко, Богдан Никишин, Анатолий Герей;

Начало 1/32 финала - 15:00. Финал - 23:45.

Немедальные соревнования:

Стрельба из лука, женщины

Вид программы: индивидуальный зачет, 1/32 финала;

Поединок: Лидия Сиченикова (Украина) - Хатуна Нариманидзе (Грузия);

Начало: 18:02;

Плавание, мужчины

Дисциплина: брасс, 200 м.

Участник: Дмитрий Оселедец

Начало квалификационных заплывов: 19:55

Теннис, женщины

3-й раунд;

Матч: Элина Свитолина (Украина) - Серена Уильямс (США);

Начало: 00:45;

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.