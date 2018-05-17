Приключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть вторая

Мы запускаем вторую часть видеоблога от Кирилла из Рио, а с предыдущей порцией видеодневников вы можете ознакомиться здесь. Так, ранее вместе с Кириллом мы узнали о злобных бразильских комарах и о том, как МОК заботится о корреспондентах; об опасностях, которые поджидают иностранных журналистов в Рио; об особенностях работы местного транспорта; побывали на открытии Олимпиады-2016 и многое другое.

Так что оставайтесь с нами - дальше будет еще много интересного с самого сердца Рио.

11 августа. Под завершение игрового дня наш Кирилл побывал на олимпийском турнире в Рио по дзюдо. К сожалению, украинец Артем Блошенко не смог завоевать бронзовую медаль для спортсменов весовой категории до 100 кг. Это была последняя надежда на медаль в дзюдо. Впрочем, для самого 31-летнего Блошенко лично уже достигнутый результат в Рио стал большим достижением.

Кроме того, Кирилл подвел итог игрового дня 11 августа в Рио, который оказался не самым удачным для Украины – нашим олимпийцам не удалось завоевать ни одной медали.

Также наш Кирилл среди многочисленных болельщиков в Рио решил найти украинцев - настоящих фанатов спортивных соревнований.

Как оказалось, в Олимпийской деревне в Рио нет ни фанатов из Украины, ни представителей многочисленной украинской диаспоры в Бразилии. И это не вызывает удивления, ведь, как отметил Кирилл, туристические агентства не предлагали в Украине группы для путешествий на Олимпиаду в Рио.

В то же время несмотря на то, что в Бразилии находится одна из крупнейших украинских диаспор, экономическая ситуация здесь такая, что не до Олимпиады, говорит наш спортивный редактор.

Однако украинские спортсмены не остаются без внимания. Поддержать их приходят журналисты и представители посольства.

Для того, чтобы нашему Кириллу, а также другим журналистам со всего мира попасть в здание пресс-центра, необходимо выстоять почти получасовую очередь для проверки безопасности.

Также, Кирилл рассказал о состоявшихся шести заплывах соревнований по гребле среди парных четверок, где принимали участие мужская и женская команды. К сожалению, они не смогли подняться на пъедестал и получить заветные медали ОИ. Тем не менее, шансы на медали в гребле еще есть, поскольку впереди другие финалы, в том числе - в академической гребле.

Итак, наш Кирилл подводит итоги вчерашнего дня в Рио и объявляет конкурс для зрителей его видеоблога.

В частности, из-за плохой погоды не состоялись два финала в академической гребле, где Украина надеялась на награды, а также четвертьфинал в женском теннисе с участием Элины Свитолиной, которая уже успела произвести сенсацию, выкинув из турнира первую ракетку мира Серену Уильямс.

В то же время, наш олимпийский Кирилл решил порадовать самых преданных и терпеливых зрителей, которые толерантно и упорно следят за его видеоблогом, объявив два конкурса, где призами будут сувениры из Рио.

Принять участие в конкурсе и узнать подробности вы можете на странице УНИАН в Facebook.

10 августа. Также вчера наш Кирилл побывал на финале личного многоборья по спортивной гимнастике среди мужчин, где наш гимнаст Олег Верняев завоевал серебряную награду.

Сразу после завершения соревнований Кирилл поделился своими впечатлениями от увиденного. Конечно, как и все мы, он надеялся на "золото" для Украины в этом виде соревнований, однако и серебряный результат является большим достижением и, несомненно, Олег Верняев проделал великолепную работу.

Пока из-за плохой погоды финальные заезды Олимпиады-2016 по академической гребле отменены, в здании на гребном канале олимпийского Рио царит веселье. Волонтеры танцуют бразильские танцы под звуки перкусионных барабанов.

Бразильская зима все-таки вносит коррективы в проведение соревнований в Рио. Так, из-за сильного дождя отменили финалы по академической гребле, в которых в том числе должны были принимать мужские и женские украинские "четверки".

9 августа.

Ну а под завершение дня нашем Кириллу посчастливилось побывать на теннисном матче третьего раунда турнира, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина сенсационно победила первую ракетку мира американку Серену Уильямс.

Таким образом, Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпийских играх, где 10 августа сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой.

Выдающийся украинский легкоатлет, олимпийский чемпион в беге на 100 и 200 метров 1972 года Валерий Борзов в комментарии УНИАН поделился своими ожиданиями относительно будущих выступлений легкоатлетов на Олимпиаде в Рио.

К сожалению, легендарный бегун не имеет слишком больших ожиданий от выступлений наших легкоатлетов. "Я не думаю, что будет большая феерия и что мы получим много медалей, но будем рассчитывать на Бондаренко (Богдан Бондаренко – украинский прыгун в высоту – ред.)", - рассказал Борзов.

Также он отметил, что, возможно, есть шансы в спортивной ходьбе и тройном прыжке, а в остальных видах – "большая лотерея", ведь конкуренция достаточно серьезная.

Кроме того, Борзов высказал свое мнение относительно того, кто сможет составить конкуренцию ямайском рекордсмену Усэйну Болту, который выступает на тех же дистанциях, что и сам Борзов в прошлом.

Также своими впечатлениями о первых выступлениях украинских олимпийцев с Кириллом поделился министр спорта Игорь Жданов.

В целом, министр говорит, что доволен уровнем первых выступлений украинских спортсменов. "Главное, что у Украины есть уже две медали – бронза и серебро. И я надеюсь, что это не последние медали. Хороший почин, хорошее настроение в команде, приподнятое. Но все понимают, что нужно собраться, бороться и выйти максимально сосредоточенным на соревнования", - заявил Жданов.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, в каких видах спорта он ожидает медали, а лишь сказал: "Я не даю прогнозов по медалям. Я на всех рассчитываю".

В то же время украинский министр констатировал, что уровень организации в Рио желает лучшего, особенно это чувствуется в олимпийском городке, где было немало бытовых проблем.

Во время приема в Украинском доме в Рио наш Кирилл пообщался с мамой саблистки Ольги Харлан Ириной о бронзе дочери.

Мать спортсменки рассказала об усталости дочери после соревнований, а также как она читала эмоции на лице спортсменки во время финальной дуэли.

При этом Ирина не общалась с дочкой до или во время соревнований, а смогла увидеть ее только после "бронзового" поединка. Поэтому прием в Украинском доме в Рио стал для нее первой реальной возможностью по-настоящему пообщаться с дочерью.

Также мать саблистки поделилась тем, какие эмоции лично она переживала, болея за дочь на трибуне: "Очень переживала... Плакала, потом радовалась. Вот такие переживания".

Кроме чисто спортивных событий, в Рио-де-Жанейро происходят и светские события.

Так, в Украинском доме в Рио состоялся прием, на котором гостями президента НОК Украины Сергея Бубки и всей олимпийской семьи Украины стали князь Монако Альберт, экс-президент МОК Жак Рогге, президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ и многие другие.

Наш Кирилл в Рио каждый день передвигается к месту проведения соревнований на общественном транспорте. И, похоже, он уже настолько ассимилировал в Бразилии за несколько дней, что у него постоянно пытаются что-то спросить. Ну а так как португальским Кирилл не владеет, чаще в таких случаях он общается жестами и парой самых известных слов.

При этом наш спецкорр в Рио констатирует, что с английским языком в Бразилии ситуация не из лучших. Например, здесь даже волонтеры очень редко говорят на английском. У тех же, кто все же владеет английским, на бейджиках написано "I speak English". По словам Кирилла, очень большей удачей является встретить такого волонтера.

Также, по словам Кирилла, в Бразилии достаточно большая украинская диаспора, и он уже тоже начинает задумываться…

13 августа.

Наш Кирилл рассказал какой "золотой" едой журналистов кормят в Рио.

В меню здесь разнообразные салаты, горячие блюда, мясные блюда, картошка и даже пицца. Тут есть как европейская еда, так и с местным бразильским калоритом - в общем, на любой вкус. Все это напомнило нашему Кириллу об украинских общепитах и даже заставило немного поностальгировать о Родине.

Почему же сначала Кирилл назвал эту еду "золотой"? Потому что здесь она продается на вес, и килограм такой в общем-то не элитной еды может обойтись приблизительно в 800 гривень.

Также 12 августа наш Кирилл побывал на олимпийском турнире в Рио по тяжелой атлетике среди женщин.

К сожалению, украинка Ирина Деха не смогла справиться с заявленным весом и взять медаль на соревнованиях по тяжелой атлетике для спортсменов до 75 кг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В результате Деха заняла 5 место в турнире по тяжелой атлетике в супертяжелой весовой категории.