Видеоблог Rio2016: корреспондента УНИАН уже принимают за бразильца

Наш Кирилл в Рио каждый день передвигается к месту проведения соревнований на общественном транспорте. И, похоже, он уже настолько ассимилировал в Бразилии за несколько дней, что у него постоянно пытаются что-то спросить. Ну а так как португальским Кирилл не владеет, чаще в таких случаях он общается жестами и парой самых известных слов.

При этом наш спецкорр в Рио констатирует, что с английским языком в Бразилии ситуация не из лучших. Например, здесь даже волонтеры очень редко говорят на английском. У тех же, кто все же владеет английским, на бейджиках написано "I speak English". По словам Кирилла, очень большей удачей является встретить такого волонтера.

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Также, по словам Кирилла, в Бразилии достаточно большая украинская диаспора, и он уже тоже начинает задумываться…

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.