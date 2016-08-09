Видеоблог Rio2016: поздравления для Ольги Харлан после "бронзового" поединка

На этот раз нашему Кириллу посчастливилось присутствовать во время "бронзового" поединка украинской саблистки Ольги Харлан с француженкой Манон Брюне. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу нашей спортсменки.

Сразу после поединка Ольгу Харлан поздравили с победой ее тренер и глава НОК Украины Сергей Бубка.

Потом, несмотря на усталость, украинка подошла к зрительской трибуне, где за нее болели близкие и партнеры по сборной Украины, поблагодарить за поддержку.

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