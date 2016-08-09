"Бронзовая" дуэль украинской саблистки Харлан в Рио (фото, видео)

Видеозапись с лучшими моментами поединка украинки с французской спортсменкой Манон Брюне выложил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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Напомним, вечером 8 августа украинская саблистка Ольга Харлан в поединке за бронзовые медали на Олимпиаде в Рио обыграла француженку Манон Брюне со счетом 15:10.

Отметим, что это вторая бронзовая медаль Харлан на Олимпиаде. На Играх в Лондоне четыре года назад в соревнованиях саблисток она добилась аналогичного результата.

Для сборной Украины это уже вторая мелаль на Олимпиаде в Рио. Первую также 8 августа завоевал украинский стрелок Сергей Кулиш - он завершил соревнования с серебряной медалью.