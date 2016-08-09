Сборная США возглавляет медальный зачет Олимпиады после трех дней соревнований

После трех дней соревновательной программы Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро сборная США возглавляет медальный зачет, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету американцев 5 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.

У идущей следом сборной Китая 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Тройку ведущих спортивных держав мира на данный момент занимает команда Австралии (4-0-3).

По три золота на счету Италии (3-4-2), Японии (3-0-7) и Венгрии (3-0-0), занимающих 4-6 места.

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У остальных команд не более двух золотых наград.

Сборная Украины занимает 26-е место в общекомандном зачете благодаря серебру Сергея Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки и бронзе Ольги Харлан в фехтовании на саблях - 0-1-1.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Рио-де-Жанейро проходит с 5 по 21 августа.