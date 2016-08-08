Рио-2016. Украинцы заняли шестое место в соревнованиях по прыжкам в воду
23:46, 08 августа 2016Рио-2016
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Максим Долгов и Александр Долговозов не смогли побороться за медали Игр.
Reuters
Украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов заняли шестое место в финале олимпийских соревнований по синхронным прыжкам в воду с десятиметрового трамплина.
По итогам шести раундов соревнований они набрали 421,98 очка. В активе у чемпионов, которыми стали китайцы Юэ Линь и Айзен Чэнь, 496,98 очка.
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Это единственное соревнование, в котором участвуют на Олимпиаде Долгов и Горшковозов. Таким образом, вскоре они покинут Рио-де-Жанейро и вернутся в Украину.
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