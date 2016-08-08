Рио-2016. Украинцы заняли шестое место в соревнованиях по прыжкам в воду

Украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов заняли шестое место в финале олимпийских соревнований по синхронным прыжкам в воду с десятиметрового трамплина.

По итогам шести раундов соревнований они набрали 421,98 очка. В активе у чемпионов, которыми стали китайцы Юэ Линь и Айзен Чэнь, 496,98 очка.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)Серебро в данной дисциплине завоевали американские прыгуны в воду, а бронзу - представители Великобритании.

Это единственное соревнование, в котором участвуют на Олимпиаде Долгов и Горшковозов. Таким образом, вскоре они покинут Рио-де-Жанейро и вернутся в Украину.