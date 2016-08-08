Харлан принесла Украине первую бронзу на Олимпиаде-2016

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В поединке за бронзовые медали на соревнованиях среди саблисток она обыграла француженку Манон Брюне со счетом 15:10 . По ходу встречи украинка вела в счете 9:4, но ее соперница смогла сравнять счет. Однако в концовке противостояния Харлан вновь была быстрее, ловче и точнее.

Как сообщал УНИАН, в 1/16 финала Харлан оказалась сильнее мексиканки Урулы Гонсалез Гарате (15:8), в 1/8 она справилась с другой украинкой Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)Алиной Комащук (15:8), а 1/4 финала уроженка Николаева обыграла итальянку Лорету Гульоту (15:4).

В полуфинале 25-летняя украинка уступила представительнице РФ Яне Егорян.

Отметим, что это вторая бронзовая медаль Харлан на Олимпиаде. На Играх в Лондоне четыре года назад в соревнованиях саблисток она добилась аналогичного результата.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде в Рио.