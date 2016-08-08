Рио-2016: Харлан сегодня сразится за бронзовую медаль в соревнованиях по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан не смогла выйти в финал олимпийского турнира по фехтованию в Рио-де-Жанейро. Теперь ей предстоит матч за бронзовую медаль Игр-2016.

В полуфинале Харлан уступила россиянке Елене Егорян со счетом 15:9.

Поединок за бронзу, где соперницей украинки станет француженка Манон Брюне, начнется сегодня в 23:15 по киевскому времени.

Напомним, в 1/4 финала Ольга Харлан обыграла итальянку Лорету Гульоту (15:4), в 1/8 она справилась с другой украинкой Алиной Комащук (15:8), а в 1/16 финала уроженка Николаева оказалась сильнее мексиканки Урулы Гонсалез Гарате (15:8).

Как сообщал УНИАН, третья украинка на данных соревнованиях Елена Кравацкая в 1/16 финала уступила американке Ибтихай Мухаммад.