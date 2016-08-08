Первая медаль Украины в Рио: как награждали стрелка Кулиша (видео)
Отрывок трансляции церемонии награждения на Олимпиаде показал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
Об этом говорится на его странице в Facebook.
"Торжественная церемония награждения Сергея Кулиша в стрельбе на 10 м. из пневматической винтовки. Серебряная медаль летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро - нашла своего героя!", - говорится в сообщении.
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"Каждый спортсмен имеет мечту попасть на Олимпийские игры, а у меня есть и Олимпийская медаль. Это очень много для меня значит", - отметил сам Сергей Кулиш.
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов также поблагодарил олимпийца за прекрасное выступление.
Как сообщал УНИАН, на Олимпийских играх украинский спортсмен Кулиш стал обладателем серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Результат украинца - 204,6 очка.
Обладателем "золота" стал итальянец Николо Камприани, который набрал 206,1 очка, "бронза" у россиянина.