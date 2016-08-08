Рио-2016: украинка вышла в полуфинал соревнований в гребном слаломе

Украинская байдарочница Виктория Ус вышла в полуфинал олимпийских соревнований в гребном слаломе.

По итогам двух заездов она, преодолев дистанцию с лучшим временем 109,77, показала 15-й результат среди всех спортсменов. Этот показатель позволил ей квалифицироваться в полуфинал.

Лучшей в гребном слаломе сегодня была итальянка Стефани Хорн. Она установила свое лучшее время во втором заезде - 99,07.

Полуфиналы и финал в женском гребном слаломе состоятся 11 августа.