Рио-2016: украинка вышла в полуфинал соревнований в гребном слаломе
22:19, 08 августа 2016Рио-2016
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Виктория Ус в последний момент вошла в Топ-15 лучших спортсменов дня.
Reuters
Украинская байдарочница Виктория Ус вышла в полуфинал олимпийских соревнований в гребном слаломе.
По итогам двух заездов она, преодолев дистанцию с лучшим временем 109,77, показала 15-й результат среди всех спортсменов. Этот показатель позволил ей квалифицироваться в полуфинал.
Лучшей в гребном слаломе сегодня была итальянка Стефани Хорн. Она установила свое лучшее время во втором заезде - 99,07.
Полуфиналы и финал в женском гребном слаломе состоятся 11 августа.
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