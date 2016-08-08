Рио-2016: Свитолина вышла в третий раунд теннисного турнира
21:54, 08 августа 2016Рио-2016
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Украинская теннисистка в следующем матче может сыграть с Сереной Уильямс.
Reuters
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро.
Во втором раунде соревнований она в трех сетах обыграла британку Хизер Уотсон - 6:3, 1:6, 6:3.
Следующей соперницей Свитолиной может стать лучшая теннисистка мира Серена Уильямс. Однако перед этим американка должна пройти во втором раунде француженку Ализе Корне.
Как сообщал УНИАН, в одиночном разряде теннисного турнира также должна была принимать участие украинка Леся Цуренко, но в последний момент она снялась с соревнований.
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