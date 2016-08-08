Рио-2016: Свитолина вышла в третий раунд теннисного турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро.

Во втором раунде соревнований она в трех сетах обыграла британку Хизер Уотсон - 6:3, 1:6, 6:3.

Следующей соперницей Свитолиной может стать лучшая теннисистка мира Серена Уильямс. Однако перед этим американка должна пройти во втором раунде француженку Ализе Корне.

Как сообщал УНИАН, в одиночном разряде теннисного турнира также должна была принимать участие украинка Леся Цуренко, но в последний момент она снялась с соревнований.