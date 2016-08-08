Рио-2016. Рубан вылетел в 1/16 финала соревнований по стрельбе из лука
22:06, 08 августа 2016Рио-2016
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Олимпийский чемпион прекратил борьбу за медали уже во втором поединке.
Рубан победил индонезийца Пурнаму / championat.com
Украинец Виктор Рубан покинул олимпийские соревнования по стрельбе из лука в Рио-де-Жанейро на стадии 1/16 финала.
В поединке этого этапа он уступил французу Жану-Чарльзу Валладону со счетом 0:6. Квинтэссенцией неудачного выступления украинца стало попадание в "четверку" во время третьего раунда противостояния.
Ранее Рубан в поединке 1/32 финала оказался более метким, чем индонезиец Хендра Пурнама, встреча завершилась со счетом 7:3.
Как сообщал УНИАН, Виктор Рубан стал первым украинским спортсменом, который выступил на Олимпиаде в Рио. Он является олимпийским чемпионом Пекина-2008 и бронзовым призером Афин-2004.
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