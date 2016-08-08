Первая медаль Украины в Рио: Порошенко и Гройсман поздравили стрелка Кулиша

«Поздравляем украинских олимпийцев с первой наградой в Рио! Сергей Кулиш получил серебряную медаль! Так держать!», - написал глава государства в Twitter.

Поздравляем украинских олимпийцев с первой наградой в Рио!

Сергей Кулиш получил серебряную медаль! Так держать! pic.twitter.com/2f4LUzUyuK — Петр Порошенко (@poroshenko) 8 августа 2016 г.

«Браво, Сергей Кулиш завоевал серебряную награду в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м! Поздравляю с первой медалью украинских спортсменов на Олимпиаде»!, - отметил Гройсман на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, на Олимпийских играх украинский спортсмен Кулиш стал обладателем серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Результат украинца - 204,6 очка.

Обладателем "золота" стал итальянец Николо Камприани, который набрал 206,1 очка, "бронза" - у россиянина.