Rio2016: Украина завоевала первую медаль (видео)

Об этом сообщает из Рио наш корреспондент Кирилл Стадниченко.

Самое интересное, что Сергей лидировал на протяжении определенного промежутка времени.

В финале он уступил спортсмену из Италии. Сейчас ожидаем выступлений других представителей Украины и поддерживаем их.

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Как сообщал УНИАН, после успеха Сергея Кулиша на олимпийских соревнованиях по пулевой стрельбе Украина вошла в список стран, которые завоевывали медали на Играх в Рио-де-Жанейро. Сейчас Украина с одной серебряной медалью занимает 20-е место в медальном зачете Олимпиады-2016.

Чтобы быть в курсе последних событий в Рио, смотрите видеоблог УНИАН от нашего спецкорреспондента Кирилла Стадниченко из самого сердца Олимпиады-2016.