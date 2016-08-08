Первый украинский призер Олимпиады Кулиш: "Старался не думать о медали, просто хотел выполнить свою задачу"

Сразу после замечательного выступления на Олимпийских играх в Рио наш новоиспеченный серебряный призер Игр-2016 по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров Сергей Кулиш прокомментировал сегодняшние соревнования, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

«Я пытался вести себя как на обычных соревнованиях и сдерживать эмоции. Не думал об олимпийской медали, а пытался работать в привычном русле, чтобы не допустить ошибок», - признался украинец.

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«Я просто делал свою работу, пытаясь выполнить задачи, которые были поставлены накануне этого важного старта», - добавил Сергей.

Как сообщал УНИАН, первую медаль Олимпиады-2016 для Украины сегодня завоевал Сергей Кулиш, который стал серебряным призером в пулевой стрельбе.