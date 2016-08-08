Серебряный старт Украины в Рио: появились фото первого медалиста Олимпиады

20:05, 08 августа 2016
Рио-2016
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Стрелок Сергей Кулиш завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде в Рио.

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Как сообщал УНИАН, Кулиш стал обладателем серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Результат украинца - 204,6 очка.

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Обладателем "золота" стал итальянец Николо Камприани, который набрал 206,1 очка.

Другой украинец в финальной части данного турнира Олег Царьков занял восьмое место.

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