Серебряный старт Украины в Рио: появились фото первого медалиста Олимпиады

Стрелок Сергей Кулиш завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде в Рио.

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