Рио-2016: Украинец Митрофанов вылетел из боксерского турнира после своего первого боя
19:33, 08 августа 2016Рио-2016
768
Уже два украинских боксера неудачно стартовали на Олимпийских играх в Рио.
Reuters
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов не смог выйти в 1/8 финала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро.
В весовой категории до 75 кг украинец проиграл в бое предварительного Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)этапа, уступив по очкам французу Кристиану Мбилли.
Счет по раундам - 3:0 в пользу соперника Митрофанова.
Как сообщал УНИАН, ранее на первом этапе соревнований вылетел другой украинский боксер Денис Солоненко, который выступал в весовой категории до 81 кг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter