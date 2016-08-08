Рио-2016: Украинец Митрофанов вылетел из боксерского турнира после своего первого боя

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов не смог выйти в 1/8 финала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро.

В весовой категории до 75 кг украинец проиграл в бое предварительного Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)этапа, уступив по очкам французу Кристиану Мбилли.

Счет по раундам - 3:0 в пользу соперника Митрофанова.

Как сообщал УНИАН, ранее на первом этапе соревнований вылетел другой украинский боксер Денис Солоненко, который выступал в весовой категории до 81 кг.