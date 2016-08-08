Рио-2016. Харлан вышла в полуфинал турнира по фехтованию среди саблисток

Украинская саблистка Ольга Харлан вышла в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию в Рио-де-Жанейро.

В поединке 1/4 финала олимпийская чемпионка Пекина-2008 и бронзовая призерка Лондона-2012 легко обыграла итальянку Лорету Гулотту. Дуэль спортсменок завершилась победой Харлан со счетом 15:4.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)В полуфинале, который начнется в 22:30 по киевскому времени, Ольга встретится с россиянкой Яной Егорян.

Напомним, в 1/8 финала Ольга Харлан обыграла другую украинку Алину Комащук со счетом 15:8. В 1/16 финала уроженка Николаева оказалась сильнее мексиканки Урулы Гонсалез Гарате - 15:8.

Как сообщал УНИАН, третья украинка на данных соревнованиях Елена Кравацкая в 1/16 финала уступила американке Ибтихай Мухаммад.