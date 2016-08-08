Украина поднялась на 20-е место в медальном зачете Олимпиады-2016
18:48, 08 августа 2016Рио-2016
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Серебрянная медаль Сергея Кулиша позволила украинской команде войти в список медалистов Игр в Рио.
В активе Украины серебряная медаль / mirror.co.uk
После успеха Сергея Кулиша на олимпийских соревнованиях по пулевой стрельбе Украина вошла в список стран, которые завоевывали медали на Играх в Рио-де-Жанейро.
На данный момент Украина с одной серебрянной медалью занимает 20-е место в медальном зачете Олимпиады-2016.
Всего медали завоевывали 32 страны. На первом месте идут США с тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Далее расположились Италия, Китай, Австралия и Южная Корея.
Как сообщал УНИАН, Сергей Кулиш завоевал серебрянную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
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