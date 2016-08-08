Стрелок Сергей Кулиш завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде в Рио

18:28, 08 августа 2016
Рио-2016
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Украинец выиграл серебрянную медаль в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки.

noc-ukr.org

Украинский Сергей Кулиш стал обладателем серебрянной медали по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Результат украинца - 204,6 очка. Обладателем "золота" стал итальянец Николо Камприани, набравший 206,1 очка.

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Скриншот трансляции на UA:Перший

Другой украинец в финальной части данного турнира Олег Царьков занял восьмое место.

Как сообщал УНИАН, ранее Кулиш и Царьков преодолели квалификацию соревнований, попав в восьмерку лучших спортсменов турнира.

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