Стрелок Сергей Кулиш завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде в Рио

Украинец выиграл серебрянную медаль в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки.

Украинский Сергей Кулиш стал обладателем серебрянной медали по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Результат украинца - 204,6 очка. Обладателем "золота" стал итальянец Николо Камприани, набравший 206,1 очка. Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) Другой украинец в финальной части данного турнира Олег Царьков занял восьмое место. Как сообщал УНИАН, ранее Кулиш и Царьков преодолели квалификацию соревнований, попав в восьмерку лучших спортсменов турнира.

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