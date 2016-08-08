Грызуны, удавы, ленивцы и даже маленький крокодил: поле для гольфа на Олимпиаде оказалось жилищем диких животных
Поле для гольфа, на котором пройдут соревнования Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, населено капибарами - крупнейшими грызунами.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадскую газету National Post.
Поле для гольфа, предназначенное для выступления олимпийцев, является средой обитания некоторых диких животных, в том числе капибар - крупнейшего вида грызунов в мире. Их рост может достигать 60 см, а вес - 65 кг. Кроме капибар, на спортивном объекте обитают ленивцы, обезьяны, удавы, кайманы и маленький крокодил. Есть вероятность встретить их на лунках №2, 3, 5 и 9.
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"Капибары жуют траву ночью, - заявил директор по сельскохозяйственному направлению в Профессиональной ассоциации гольфистов (ПГА) Марк Джонсон. - По периметру поля для гольфа живут около 30-40 грызунов. Они обитают здесь, а мы играем в гольф, так и живем вместе".
Гольф будет представлен на Олимпиаде в Бразилии впервые после более чем векового перерыва. В последний раз этот вид спорта присутствовал в олимпийской программе на Играх 1904 года в американском Сент-Луисе.
Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.