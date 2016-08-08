Грызуны, удавы, ленивцы и даже маленький крокодил: поле для гольфа на Олимпиаде оказалось жилищем диких животных

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадскую газету National Post.

Поле для гольфа, предназначенное для выступления олимпийцев, является средой обитания некоторых диких животных, в том числе капибар - крупнейшего вида грызунов в мире. Их рост может достигать 60 см, а вес - 65 кг. Кроме капибар, на спортивном объекте обитают ленивцы, обезьяны, удавы, кайманы и маленький крокодил. Есть вероятность встретить их на лунках №2, 3, 5 и 9.

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"Капибары жуют траву ночью, - заявил директор по сельскохозяйственному направлению в Профессиональной ассоциации гольфистов (ПГА) Марк Джонсон. - По периметру поля для гольфа живут около 30-40 грызунов. Они обитают здесь, а мы играем в гольф, так и живем вместе".

Гольф будет представлен на Олимпиаде в Бразилии впервые после более чем векового перерыва. В последний раз этот вид спорта присутствовал в олимпийской программе на Играх 1904 года в американском Сент-Луисе.

Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.