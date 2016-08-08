Рио-2016. Харлан победила в дуэли украинских саблисток и вышла в четвертьфинал турнира по фехтованию
18:14, 08 августа 2016Рио-2016
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25-летняя украинка может добыть для Украины медаль на третьей Олимпиаде подряд.
Reuters
Украинская саблистка Ольга Харлан вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию в Рио-де-Жанейро.
В поединке 1/8 финала олимпийская чемпионка Пекина-2008 и бронзовая призерка Лондона-2012 обыграла другую украинку Алину Комащук со счетом 15:8.
В четвертьфинале Харлан встретится с итальянкой Лоретой Гулоттой. Поединок начнется в 18:40 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, в 1/16 финала этих же соревнований украинка Елена Кравацкая вылетела от американки Ибтихай Мухаммад.
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