Красота и сила: как проходят соревнования по женскому пляжному волейболу на Rio2016 (фото)

Спортсменки сочетают в себе красоту и силу, чем вызывают восхищение у болельщиков по всему миру.

Сейчас там проходит групповой этап, где соревнуются спортсменки в шести подгруппах. Соревнования 1/8 турнира начнутся 12 августа, а финал запланирован на 18 августа. Таким образом, зрителей ждет еще 10 дней красоты.

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