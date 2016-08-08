Красота и сила: как проходят соревнования по женскому пляжному волейболу на Rio2016 (фото)
18:09, 08 августа 2016Рио-2016
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Наверное, одним из самых зрелищных олимпийских видов спорта является женский пляжный волейбол.
REUTERS
Спортсменки сочетают в себе красоту и силу, чем вызывают восхищение у болельщиков по всему миру.
Сейчас там проходит групповой этап, где соревнуются спортсменки в шести подгруппах. Соревнования 1/8 турнира начнутся 12 августа, а финал запланирован на 18 августа. Таким образом, зрителей ждет еще 10 дней красоты.
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