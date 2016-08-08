Рио-2016: Биленко вылетела из турнира по настольному теннису

Украинка Татьяна Биленко не смогла выйти в четвертьфинал женских олимпийских соревнований по настольному теннису.

В матче 3-го раунда она уступила представительнице Гонконга Хо Чин Ли. Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)Поединок завершился со счетом 4:1 (11,8, 12:10, 9:11, 13:11, 11:6).

Как сообщал УНИАН, в матче второго раунда Биленко обыграла чешку Ивету Ваценовску со счетом 4:0.

Напомним, сегодня в программе олимпийского дня соревнования в мужском настольном теннисе, где Украину представляет Коу Лей.