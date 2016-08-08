Рио-2016: две украинские саблистки преодолели первый раунд турнира по фехтованию

Украинки Алина Комащук и Ольга Харлан вышли в 1/8 финала олимпийских соревнований по фехтованию на саблях.

В поединке 1/16 финала Алина Комащук обыграла итальянку Роселлу Грегорио. Украинка проигрывала сопернице большую часть поединка, в том числе 10:13 в третьем периоде срежения. Но в последние минуты встречи Читайте такжеРио-2016: Украина сегодня осталась без медалей в фехтованииКомащук нанесла Грегорио несколько уколов и выиграла со счетом 14:13.

Во встрече того же этапа Ольга Харлан легко обыграла Урулу Гонсалез Гарате - 15:8.

Еще одна украинка Елена Кравацкая в упорной борьбе уступила американке Ибтихай Мухаммад. Соперницы длительное время шли укол в укол, но в концовке поединка соперница украинки оказалась точнее.

В поединке 1/8 финала украинки Комащук и Харлан сыграют между собой. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.