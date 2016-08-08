Рио-2016: Украинцы Царьков и Кулиш вышли в финальную восьмерку турнира по стрельбе

Украинцы Олег Царьков и Сергей Кулиш вышли в финал олимпийских соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

По регламенту турнира, из квалификации в финал могли выйти восемь спортсменов. Царьков с показателем в 627,0 очка занял четвертое место, Кулиш, набрав 626,2 очка, завершил состязания на пятой позиции.

Победителем квалификации стал итальянец Никколо Камприани с результатом в 630,2 очка. Всего в турнире участвовали 50 стрелков.

Финал соревнований начнется сегодня в 18:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, вчера украинка Елена Костевич неудачно выступила в квалификации соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.