На Олимпиаде в Рио голландская велогонщица сломала позвоночник (видео)

Падение произошло за 12 километров до финиша, пишет Tribuna.com. Отмечается, что Ван Влетен лидировала в гонке с отрывом более 30 секунд от ближайшей преследовательницы Мары Эбботт, но не удержалась на скользком после дождя спуске.

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Как сообщается в пресс-релизе голландской федерации велоспорта, гонщица получила тяжелое сотрясение мозга и перелом трех позвонков. Прошедшую ночь ван Влетен провела в реанимации, но все это время находится в сознании.