На Олимпиаде в Рио голландская велогонщица сломала позвоночник (видео)
15:12, 08 августа 2016Рио-2016
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Голландская велогонщица Аннемик ван Влетен была доставлена в больницу после аварии на спуске Виста Шинеса во время групповой гонки на шоссе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
REUTERS
Падение произошло за 12 километров до финиша, пишет Tribuna.com. Отмечается, что Ван Влетен лидировала в гонке с отрывом более 30 секунд от ближайшей преследовательницы Мары Эбботт, но не удержалась на скользком после дождя спуске.
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Как сообщается в пресс-релизе голландской федерации велоспорта, гонщица получила тяжелое сотрясение мозга и перелом трех позвонков. Прошедшую ночь ван Влетен провела в реанимации, но все это время находится в сознании.
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