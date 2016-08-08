Чем живет олимпийское Рио (фоторепортаж)

Как видим, две недели жизни в Рио для болельщиков проходят в атмосфере праздника. Люди гуляют и веселятся до поздней ночи.

В то же время для местных жителей Олимпиада является отличным шансом подзаработать - они продают разного рода сувениры, собственные изделия и прочее.

Судя ли по всему, только для полицейских спортивный праздник и все, что с ним связано является ничем иным, чем напряженной работой.

Отметим, что главный спортивный праздник этого лета пройдет в Бразилии до 21 августа.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.