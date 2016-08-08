Видеоблог Rio2016: итоги второго дня Олимпиады

Так, в следующем выпуске своего видеоблога из Рио наш Кирилл подводит итоги второго дня Олимпиады, в частности, и для нашей сборной.

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По итогам второго игрового дня в Рио в лидеры общего рейтинга вышли американцы.

В то же время Кирилл констатирует, что, к сожалению, сборная Украины выступила в этот день не очень удачно, завершив часть своих выступлений в стрельбе, дзюдо, боксе и парном теннисе.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.