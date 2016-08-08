Сборная Украины в Рио: календарь третьего дня Олимпиады
Сегодня украинские спортсмены будут участвовать в розыгрыше четырех золотых медалей.
Сегодня сборная Украины вновь поведет борьбу за свою первую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В третий день Игр украинские спортсмены поборются за медали в стрельбе, фехтовании, прыжках в воду и спортивной гимнастике.
В турнире по фехтованию примут участие сразу украинские саблистки, в том числе знаменитая Ольга Харлан. Именно в этом виде спорта Украина сегодня имеет наибольшие надежды на медаль.
Поздно вечером состоится финал соревнований по многоборью в спортивной гимнастике, куда два дня назад смогла выйти сборная Украины. Одно только попадание в восьмерку лучших гимнастических сборных планеты является большим достижением, но украинские спортсмены попробуют достигнуть большего.
В стрельбе и прыжкам в воду украинские спортсмены не являются фаворитами.
Календарь сборной Украины на Олимпиаде (время киевское):
Стрельба, мужчины
Дисциплина: пневматическая винтовка, 10 метров;
Участники: Сергей Кулиш, Олег Царьков;
Начало квалификации - 15:00, финал - 18:00.
Фехтование, женщины
Дисциплина: сабля, индивидуальные соревнования;
Поединок: Елена Кравацкая (Украина) - Ибтихадж Мухаммад (США);
Поединок: Алина Комащук (Украина) - Роселла Грегорио (Италия);
Поединок: Ольга Харлан (Украина) - (соперник неопределен);
Начало 1/16 финала - 16:00, финал - 23:45.
Прыжки в воду, мужчины
Дисциплина: синхронная вышка, 10 м. Финал;
Участники: Максим Долгов, Александр Горшковозов;
Начало: 22:00.
Спортивная гимнастика
Дисциплина: командное многоборье;
Участник: сборная Украины (Олег Верняев, Игорь Радивилов, Андрей Сеничкин, Владислав Грыко, Максим Семянкив);
Начало: 22:00.
Немедальные соревнования:
Настольный теннис, женщины
3-й раунд;
Матч: Татьяна Биленко (Украина) - Ли Хо Чин (Гонконг);
Начало - 16:00.
Настольный теннис, мужчины
4-й раунд;
Матч: Лей Коу (Украина) - Маркуш Фрейтас (Португалия)
Начало - 23:00
Бокс, мужчины
Вес: до 75 кг. Предварительный раунд;
Бой: Дмитрий Митрофанов (Украина) - Кристиан Мбилли (Франция);
Начало - 18:45.
Гребной слалом, женщины
Дисциплина: байдарка-одиночка, отборочный этап;
Участница: Виктория Ус;
Первый заезд - 19:10. Второй заезд - 21:00.
Стрельба из лука, мужчины
Вид программы: индивидуальный зачет, 1/32 финала;
Поединок: Виктор Рубан (Украина) - Хендра Пурнама (Индонезия);
Начало - 21:00.
Стрельба из лука, женщины
Вид программы: индивидуальный зачет, 1/32 финала;
Поединок: Вероника Марченко (Украина) - Лаура Нурмсалу (Эстония);
Начало - 22:57.
Теннис, женщины
2-й раунд;
Матч: Элина Свитолина (Украина) - Хезер Уотсон (Великобритания);
Время - около 22:00.