Сборная Украины в Рио: календарь третьего дня Олимпиады

Сегодня сборная Украины вновь поведет борьбу за свою первую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В третий день Игр украинские спортсмены поборются за медали в стрельбе, фехтовании, прыжках в воду и спортивной гимнастике.

В турнире по фехтованию примут участие сразу украинские саблистки, в том числе знаменитая Ольга Харлан. Именно в этом виде спорта Украина сегодня имеет наибольшие надежды на медаль.

Поздно вечером состоится финал соревнований по многоборью в спортивной гимнастике, куда два дня назад смогла выйти сборная Украины. Одно только попадание в восьмерку лучших гимнастических сборных планеты является большим достижением, но украинские спортсмены попробуют достигнуть большего.

В стрельбе и прыжкам в воду украинские спортсмены не являются фаворитами.

Календарь сборной Украины на Олимпиаде (время киевское):

Стрельба, мужчины

Дисциплина: пневматическая винтовка, 10 метров;

Участники: Сергей Кулиш, Олег Царьков;

Начало квалификации - 15:00, финал - 18:00.

Фехтование, женщины

Дисциплина: сабля, индивидуальные соревнования;

Поединок: Елена Кравацкая (Украина) - Ибтихадж Мухаммад (США);

Поединок: Алина Комащук (Украина) - Роселла Грегорио (Италия);

Поединок: Ольга Харлан (Украина) - (соперник неопределен);

Начало 1/16 финала - 16:00, финал - 23:45.

Прыжки в воду, мужчины

Дисциплина: синхронная вышка, 10 м. Финал;

Участники: Максим Долгов, Александр Горшковозов;

Начало: 22:00.

Спортивная гимнастика

Дисциплина: командное многоборье;

Участник: сборная Украины (Олег Верняев, Игорь Радивилов, Андрей Сеничкин, Владислав Грыко, Максим Семянкив);

Начало: 22:00.

Немедальные соревнования:

Настольный теннис, женщины

3-й раунд;

Матч: Татьяна Биленко (Украина) - Ли Хо Чин (Гонконг);

Начало - 16:00.

Настольный теннис, мужчины

4-й раунд;

Матч: Лей Коу (Украина) - Маркуш Фрейтас (Португалия)

Начало - 23:00

Бокс, мужчины

Вес: до 75 кг. Предварительный раунд;

Бой: Дмитрий Митрофанов (Украина) - Кристиан Мбилли (Франция);

Начало - 18:45.

Гребной слалом, женщины

Дисциплина: байдарка-одиночка, отборочный этап;

Участница: Виктория Ус;

Первый заезд - 19:10. Второй заезд - 21:00.

Стрельба из лука, мужчины

Вид программы: индивидуальный зачет, 1/32 финала;

Поединок: Виктор Рубан (Украина) - Хендра Пурнама (Индонезия);

Начало - 21:00.

Стрельба из лука, женщины

Вид программы: индивидуальный зачет, 1/32 финала;

Поединок: Вероника Марченко (Украина) - Лаура Нурмсалу (Эстония);

Начало - 22:57.

Теннис, женщины

2-й раунд;

Матч: Элина Свитолина (Украина) - Хезер Уотсон (Великобритания);

Время - около 22:00.