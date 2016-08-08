Видеоблог Rio2016: экскурсия в олимпийском парке

11:33, 08 августа 2016
Рио-2016
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Диск и молот спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.

Facebook Kirill Stadnichenko

Кроме спортивных событий наш Кирилл посетил и Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро.

Наш спецкор отмечает, что парк получился современным и компактным. Здесь расположены основные спортивные сооружения, а также происходит половина спортивных соревнований. В целом в олимпийском парке находятся 9 арен.

Кроме того, здесь для зрителей, которым посчастливилось попасть на Олимпиаду, представлены некоторые виды развлечений, а также можно купить сувениры, еду и напитки.

Как мы можем видеть, пока что наш Кирилл очень хорошо себя чувствует в Рио.

Facebook Kirill Stadnichenko

Facebook Kirill Stadnichenko

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.

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