Видеоблог Rio2016: экскурсия в олимпийском парке
Диск и молот спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.
Кроме спортивных событий наш Кирилл посетил и Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро.
Наш спецкор отмечает, что парк получился современным и компактным. Здесь расположены основные спортивные сооружения, а также происходит половина спортивных соревнований. В целом в олимпийском парке находятся 9 арен.
Кроме того, здесь для зрителей, которым посчастливилось попасть на Олимпиаду, представлены некоторые виды развлечений, а также можно купить сувениры, еду и напитки.
Как мы можем видеть, пока что наш Кирилл очень хорошо себя чувствует в Рио.
Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.