Украинский гимнаст Радивилов вышел в финал Олимпиады в Рио (видео)

Об этом в своем Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Отметим, финал в опорных прыжках состоится аж 15 августа.

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Сегодня же вечером украинская мужская команда по спортивной гимнастике будет бороться за олимпийские награды в командном многоборье.

Как сообщал УНИАН, немецкий гимнаст стал национальным героем после квалификации олимпийского турнира. Андреас Тоба разорвал крестообразные связки, но все равно смог выступить и принести своей команде место в финале соревнований.