Украинский гимнаст Радивилов вышел в финал Олимпиады в Рио (видео)
10:54, 08 августа 2016Рио-2016
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Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, украинский гимнаст Игорь Радивилов вышел в финал Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро в своем коронном опорном прыжке.
Украинский гимнаст Игорь Радивилов / Фото УНИАН
Об этом в своем Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Отметим, финал в опорных прыжках состоится аж 15 августа.
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Сегодня же вечером украинская мужская команда по спортивной гимнастике будет бороться за олимпийские награды в командном многоборье.
Как сообщал УНИАН, немецкий гимнаст стал национальным героем после квалификации олимпийского турнира. Андреас Тоба разорвал крестообразные связки, но все равно смог выступить и принести своей команде место в финале соревнований.
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