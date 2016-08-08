Сборная США возглавила медальный зачет после двух соревновательных дней Олимпиады-2016

После второго соревновательного дня Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро сборная США возглавляет медальный зачет, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету американцев 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Также по три золотые награды у сборных Австралии (3-2-3) и Китая (3-0-3), но у них меньше серебряных и бронзовых наград.

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По две золотые награды у Италии (2-3-2), Кореи (2-2-1) и Венгрии (2-0-0). Еще у 11 национальных сборных по 1 золоту.

Всего медали турнира уже завоевали команды 31-й страны. Замыкают медальный зачет - по одной бронзовой медали - Испания,Греция и Польша.

Как сообщал УНИАН, на счету сборной Украины после двух соревновательных дней ни одной награды.