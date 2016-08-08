Рио-2016: украинский боксер Солоненко проиграл в предварительном раунде Олимпиады
01:39, 08 августа 2016Рио-2016
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Украинский боксер Денис Солоненко проиграл азербайджанцу Теймуру Маммадову в поединке предварительного раунда Олимпиады.
REUTERS
Украинский боксер проиграл первый поединок весовой категории до 81 кг Теймуру Маммадову из Азербайджана.
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Маммадов одержал победу над Солоненко по очкам со счетом 3:0.
Отметим, что это был стартовый поединок для боксерской олимпийской сборной украины в Рио.
Как сообщал УНИАН ранее, украинский дзюдоист Георгий Зантарая вылетел в первом раунде олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро для спортсменов весом до 66 кг.
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