Рио-2016: украинский боксер Солоненко проиграл в предварительном раунде Олимпиады

Украинский боксер проиграл первый поединок весовой категории до 81 кг Теймуру Маммадову из Азербайджана.

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Маммадов одержал победу над Солоненко по очкам со счетом 3:0.

Отметим, что это был стартовый поединок для боксерской олимпийской сборной украины в Рио.

Как сообщал УНИАН ранее, украинский дзюдоист Георгий Зантарая вылетел в первом раунде олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро для спортсменов весом до 66 кг.