Рио-2016: украинский боксер Солоненко проиграл в предварительном раунде Олимпиады

01:39, 08 августа 2016
Рио-2016
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Украинский боксер Денис Солоненко проиграл азербайджанцу Теймуру Маммадову в поединке предварительного раунда Олимпиады.

REUTERS

Украинский боксер проиграл первый поединок весовой категории до 81 кг Теймуру Маммадову из Азербайджана. 

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Маммадов одержал победу над Солоненко по очкам со счетом 3:0. 

Отметим, что это был стартовый поединок для боксерской олимпийской сборной украины в Рио.

Как сообщал УНИАН ранее, украинский дзюдоист Георгий Зантарая вылетел в первом раунде олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро для спортсменов весом до 66 кг.

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