Рио-2016: представительница Украины стала 36-й у групповой шоссейной велогонке

Украинская велогонщица Анна Соловей завершила на 36-м месте групповую шоссейную гонку на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Заезд длиной 141 км начался в 18:15 по киевскому времени и продолжался более четыре часа.

Время Анны Соловей - 4:01:02.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)Победительницей гонки стала представительница Нидерландов Анна Ван Дер Брегген, она проехала дистанцию за 3:51:27. Серебрянную и бронзовую медаль с таким же временем завоевали соответственно шведка Эмма Йоханссон и итальянка Элиза Лонго Боргини.

Результат Соловей означает, что во второй день Олимпиады Украины вновь осталась медалей.

Как сообщал УНИАН, вчера в групповой шоссейной гонке среди мужчин лучшим среди украинцев стал Андрей Гривко, финишировавший 41-м.