Rio2016: соревнования по стрельбе не принесли хороших новостей (видео)

20:39, 07 августа 2016
Рио-2016
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Олимпийская чемпионка Афин 2004 Елена Костевич заняла 28 место и не попала в финал соревнований.

Фото НОК Украины

В зале волонтеры оказались как никогда внимательны и запретили снимать соревнования.

"Сегодня меня искренне поддерживали в зале, но аплодисменты во время выступления сбивают. Раньше нельзя было шуметь в зале, теперь правила изменили", - рассказала Костевич.

"Для меня это не естественный результат. Надеюсь, адреналин сегодня вышел и на следующее упражнение я выйду, разобравшись с собой", - добавила спортсменка.

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