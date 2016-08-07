Rio2016: соревнования по стрельбе не принесли хороших новостей (видео)

В зале волонтеры оказались как никогда внимательны и запретили снимать соревнования.

"Сегодня меня искренне поддерживали в зале, но аплодисменты во время выступления сбивают. Раньше нельзя было шуметь в зале, теперь правила изменили", - рассказала Костевич.

"Для меня это не естественный результат. Надеюсь, адреналин сегодня вышел и на следующее упражнение я выйду, разобравшись с собой", - добавила спортсменка.