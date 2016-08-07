Rio2016: соревнования по стрельбе не принесли хороших новостей (видео)
20:39, 07 августа 2016Рио-2016
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Олимпийская чемпионка Афин 2004 Елена Костевич заняла 28 место и не попала в финал соревнований.
Фото НОК Украины
В зале волонтеры оказались как никогда внимательны и запретили снимать соревнования.
"Сегодня меня искренне поддерживали в зале, но аплодисменты во время выступления сбивают. Раньше нельзя было шуметь в зале, теперь правила изменили", - рассказала Костевич.
"Для меня это не естественный результат. Надеюсь, адреналин сегодня вышел и на следующее упражнение я выйду, разобравшись с собой", - добавила спортсменка.
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