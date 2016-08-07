Рио-2016. Украинская стрелок Костевич объяснила причины своей неудачи на Олимпиаде

Украинский стрелок Елена Костевич объяснила некоторые причины, по которым она неудачно выступила на сегодняшних олимпийских соревнований по стрельбе из пневматического пистолета. Слова спортсменки приводит на своей странице в Facebook журналист ТСН Ярослав Шумык.

"На дно мы уже опустились, теперь будем подниматься, - заявила Костевич. - Когда тебя "прет" с самого начала, тогда никакой шум не мешает. Сегодня меня искренне поддерживали в зале, но аплодисменты во время выступления сбивают. Раньше нельзя было шуметь в зале, теперь правила изменили".

"Для меня это не естественный результат. Надеюсь, адреналин сегодня Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)вышел и на следующее упражнение я выйду, разобравшись с собой", - добавила Костевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня Елена Костевич не смогла выйти в финал олимпийских соревнований по стрельбе. В квалификации турнира она заняла 28-е место при восьми "проходных".

9 августа она примет участие в соревнованиях по стрельбе из пистолета на 25 метров.

Напомним, Елена Костевич - чемпионка Олимпиады-2004 и бронзовый призер Олимпиады-2012.