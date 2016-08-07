Рио-2016: Украинский дзюдоист Зантарая вторые Игры подряд вылетел в первом раунде соревнований

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая вылетел в первом раунде олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро для спортсменов весом до 66 кг.

Зантарая уступил португальскому дзюдоисту с молдавскими корнями Сержиу Олейнику.

Читайте такжеRio2016: олимпийские комары (видео)Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Зантарая, которого считали одним из претендентов на медали, также проиграл в первом раунде.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Украины по стрельбе из лука не смогла пройти первый раунд олимпийских соревнований.

Кроме того, украинка Елена Костевич не прошла в финал турнира по стрельбе из пневматического пистолета.