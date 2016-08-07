Рио-2016: Украинский дзюдоист Зантарая вторые Игры подряд вылетел в первом раунде соревнований
17:26, 07 августа 2016Рио-2016
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Георгий Зантарая уступил португальцу Сержиу Олейнику.
Зантарая проиграл португальцу / google.com
Украинский дзюдоист Георгий Зантарая вылетел в первом раунде олимпийских соревнований в Рио-де-Жанейро для спортсменов весом до 66 кг.
Зантарая уступил португальскому дзюдоисту с молдавскими корнями Сержиу Олейнику.
Читайте такжеRio2016: олимпийские комары (видео)Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Зантарая, которого считали одним из претендентов на медали, также проиграл в первом раунде.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Украины по стрельбе из лука не смогла пройти первый раунд олимпийских соревнований.
Кроме того, украинка Елена Костевич не прошла в финал турнира по стрельбе из пневматического пистолета.
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