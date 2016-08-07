Немецкий гимнаст стал национальным героем после квалификации олимпийского турнира

Немецкий гимнаст Андреас Тоба стал национальным героем в Германии после квалификации олимпийских соревнований, прошедших вчера ночью в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Отмечается, что во время исполнения программы в вольных упражнениях Тоба попытался сделать сальто вперед с двумя переворотами, но при приземлении травмировал колено, порвав крестообразные связки. После этого Тоба не смог сдержать слез, а судьи поспешили вычеркнуть немца из списка участников.

Соревнования по многоборью продолжились, и сборная Германии осталась на грани выхода в финал. Несмотря на тяжелую травму, Тоба перед упражнениями на коне смог найти в себе силы вернуться к снаряду и продемонстрировал лучший результат среди немецкой четверки.

"Я не был храбрым. Я плакал, как школьник. Когда лежал, в голове пронеслась мысль: я должен помочь команде", – признался после соревнований Тоба.

В результате, сборная Германии заняла в соревнованиях последнее, дающее право на выход в финал, восьмое место.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в этих же соревнованиях заняла седьмое место, также квалифицировавшись в финал.