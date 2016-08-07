Рио-2016: Украинка Костевич провалила квалификацию соревнований по стрельбе

Украинка Елена Костевич не смогла пробиться в финал олимпийских соревнований по стрельбе из пневматического пистолета (10 м), которые проходят в Рио-де-Жанейро.

В финальную часть соревнований проходили восемь лучших стрелков квалификации. Костевич, выбив 378 очков, заняла 28-е место.

В активе у победившей в квалификации россиянки Виталины Бацарашкиной 390 очков.

Также отметим, что данная дисциплина является коронной для 31-летней украинки. В ней она стала олимпийским чемпионом Афин-2004 и бронзовым призером Лондона-2012.

Как сообщалось, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.