Rio2016: олимпийские комары (видео)

Один из таких комплектов от МОК получил корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко.

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"МОК и организаторы Игр в Рио всегда готовят подарки журналистам. В этом году они подарили рюкзак с эмблемой Олимпиады-2016. Сюрпризом стало наполнение сумки – спрей от комаров", - рассказал журналист.

Как известно, перед Олимпиадой звучало множество опасений из-за вируса Зика, который распространяют москиты. Некоторые туристы даже отказывались ехать на Игры-2016 из-за риска заразиться. Многие сборные добавили в стандартный набор формы специальные футболки с длинным рукавом.

При этом в Всемирной Организации здравоохранения сообщили, что риск заражения вирусом Зика на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро является низким, а распространение контролируемым и управляемым.