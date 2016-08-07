Сборная Украины в Рио: календарь второго дня соревнований

Сегодня сборная Украины продолжит борьбу за свою первую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Во второй день Игр украинские спортсмены поборются за медали в стрельбе, стрельбе из лука, шоссейном велоспорте и дзюдо.

Наибольшие надежды Украина связывает со стрелком Еленой Костевич, которая в срельбе из пневматического пистолета стала олимпийской чемпионкой Афин-2004 и бронзовым призером Лондона-2012.

Кроме того, важно следить за успехами дзюдоиста Георгия Зантарая. Постоянный медалист чемпионатов мира и Европы еще четыре года назад назывался одним из претендентов на олимпийские медали. Однако в Лондоне-2012 он сенсационно выбыл из соревнований уже после первой схватки. Сегодня Зантарая постарается реабилитироваться за прошлую неудачу.

Стрельба, женщины

Дисциплина: пневматический пистолет, 10 метров;

Участница: Елена Костевич;

Начало квалификации: 15:00, финал - 17:00

Стрельба из лука, женщины;

Вид программы: командный зачет;

Участник: сборная Украины (Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова);

Начало 1/8 финала - 15:25, соперник - сборная Японии.

Дзюдо, мужчины

Вес: 66 кг;

Участник: Георгий Зантарая;

Начало - 16:28. Соперник - Сержиу Олейник (Португалия).

Велоспорт, женщины

Дисциплина: групповая шоссейная гонка;

Участница: Анна Соловей;

Начало гонки - 18:15.



Немедальные соревнования

Теннис, женщины

Парный разряд, 1-й раунд;

Участницы: Людмила Киченок, Надежда Киченок; Соперник - Чжэн Сайсай, Сюй Ифань (Китай);

Начало - 17:00.

Участницы: Элина Свитолина, Анна Савчук. Соперник - Луция Градецкая, Главачкова (Чехия);

Начало - примерно 21:30.

Теннис, мужчины

Парный разряд, первый раунд;

Участники: Илья Марченко, Денис Молчанов. Соперник - Фабио Фоньини, Андреа Сеппи (Италия);

Начало - примерно 23:00.

Настольный теннис

2-й раунд;

Участник: Лей Коу. Соперник - Омар Ассар (Египет);

Начало: 20:30;

Бокс, мужчины

Вес: 81 кг. Предварительный раунд;

Участник: Денис Солоненко, соперник - Теймур Маммадов (Азербайджан);

Начало: 01:00.

Спортивная гимнастика, женщины

Дисциплины: вольные упражнения, опорный прыжок, брусья, бревно;

Участница: Ангелина Кислая;

Начало: 02:30.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.