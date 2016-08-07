Сборная Украины в Рио: календарь второго дня соревнований
Украинские спортсмены сегодня будут участвовать в розыгрыше четырех золотых медалей.
Сегодня сборная Украины продолжит борьбу за свою первую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Во второй день Игр украинские спортсмены поборются за медали в стрельбе, стрельбе из лука, шоссейном велоспорте и дзюдо.
Наибольшие надежды Украина связывает со стрелком Еленой Костевич, которая в срельбе из пневматического пистолета стала олимпийской чемпионкой Афин-2004 и бронзовым призером Лондона-2012.
Кроме того, важно следить за успехами дзюдоиста Георгия Зантарая. Постоянный медалист чемпионатов мира и Европы еще четыре года назад назывался одним из претендентов на олимпийские медали. Однако в Лондоне-2012 он сенсационно выбыл из соревнований уже после первой схватки. Сегодня Зантарая постарается реабилитироваться за прошлую неудачу.
Стрельба, женщины
Дисциплина: пневматический пистолет, 10 метров;
Участница: Елена Костевич;
Начало квалификации: 15:00, финал - 17:00
Стрельба из лука, женщины;
Вид программы: командный зачет;
Участник: сборная Украины (Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова);
Начало 1/8 финала - 15:25, соперник - сборная Японии.
Дзюдо, мужчины
Вес: 66 кг;
Участник: Георгий Зантарая;
Начало - 16:28. Соперник - Сержиу Олейник (Португалия).
Велоспорт, женщины
Дисциплина: групповая шоссейная гонка;
Участница: Анна Соловей;
Начало гонки - 18:15.
Немедальные соревнования
Теннис, женщины
Парный разряд, 1-й раунд;
Участницы: Людмила Киченок, Надежда Киченок; Соперник - Чжэн Сайсай, Сюй Ифань (Китай);
Начало - 17:00.
Участницы: Элина Свитолина, Анна Савчук. Соперник - Луция Градецкая, Главачкова (Чехия);
Начало - примерно 21:30.
Теннис, мужчины
Парный разряд, первый раунд;
Участники: Илья Марченко, Денис Молчанов. Соперник - Фабио Фоньини, Андреа Сеппи (Италия);
Начало - примерно 23:00.
Настольный теннис
2-й раунд;
Участник: Лей Коу. Соперник - Омар Ассар (Египет);
Начало: 20:30;
Бокс, мужчины
Вес: 81 кг. Предварительный раунд;
Участник: Денис Солоненко, соперник - Теймур Маммадов (Азербайджан);
Начало: 01:00.
Спортивная гимнастика, женщины
Дисциплины: вольные упражнения, опорный прыжок, брусья, бревно;
Участница: Ангелина Кислая;
Начало: 02:30.
Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро находится специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога.