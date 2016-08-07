Rio2016: возле олимпийских объектов застрелены два человека - СМИ

Об этом в суботу сообщили в местной полиции, передает NDTV.

В сообщении полиции Рио-де-Жанейро было указано, что полиция застрелила мужчину, грабившего туристов возле стадиона «Маракана».

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Несколькими часами ранее была убита ехавшая к одному из главных входов Олимпийского бульвара 51-летняя женщина-архитектор. Олимпийский Бульвар - перестроенный портовый район, сейчас в нем установлен Олимпийский огонь, привлекающий туристов.

На женщину напали трое вооруженных грабителей, сообщает полиция. Она пыталась бежать и была убита выстрелом в голову.

Как сообщалось 6 августа вечером, возле главного стадиона Олимпиады-2016 слышны звуки стрельбы, на месте работает полиция.

Безопасность на Олимпиаде обеспечивают 85 тысяч полицейских и военных.