Представители двадцати стран завоевали медали в первый день Игр в Рио

В Рио-де-Жанейро завершился первый соревновательный день ХХХI летних Олимпийских игр, по итогам которого представители 20-ти команд завоевали награды, сообщает официальный сайт соревнований.

Лидером медального зачета стала команда Австралии, на счету которой 3 награды - 2 золота, нет серебра, но есть 1 бронза.

Далее идут команды Венгрии (2-0-0), и США (1-4-0).

Золотые награды уже есть на счету 10 сборных.

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По общему количеству медалей лидерство захватили команды США, Японии (1-0-4) и Китая (0-2-3) - по 5 наград. 3 медали у австралийцев, у других сборных не более двух наград.

Как собщал УНИАН,сборная Украины осталась без наград в первый соревновательный день Игр-2016.