Rio2016: Тяжелоатлетка Паратова осталась без медали

В Рио-де-Жанейро завершились соревнования Олимпийских игр по тяжелой атлетике среди женщин в легчайшем весе - до 48 кг, где украинка Юлия Паратова не смогла завоевать медаль, сообщает из Рио-де-Жанейро корреспондент УНИАН.

В первом упражнении - рывке - спортсменка подняла штангу весом 84 кг, но "запорола" две попытки на 86 кг. Тем не менее, этот результат позволил ей занять 4-е место в промежуточной турнирной таблице с отставанием всего в 1 кг.

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В толчке украинка со второй попытки подняла штангу весом 95 кг, а с третьей - не сумела поднять штангу весом 98 кг и откатилась на итоговое 9-е место.

Чемпионкой в этом виде программы стала Сопита Танасан из Таиланда, серебро у Шри Агустиани из Индонезии, бронза - у Хироми Мияке из Японии.

Таким образом, в первый соревновательный день Олимпийских игр-2016 сборная Украины не сумела завоевать ни одной награды.