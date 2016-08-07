Rio2016: соревнования начались уже на следующее утро

За порядком на церемонии внимательно следили большое количество охранников и волонтеров.

Увы, журналисты не имели возможность пообщаться со спортсменами или болельщиками, поскольку ложи были отделены друг от друга.

Кирилл также рассказал, как пытался "взбодрить публику" во время выхода команд Северной Кореи, Туркменистана и Кубы, а также какова была реакция на его "провокации" и что грозит людям, пытающимся сделать фото с Олимпиады.

Тем временем 6 августа начались сами соревнования, и уже известны первые имена обладателей медалей.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 официально стартовали в Рио-де-Жанейро 5 августа и продлятся до 21 августа. Украину на них представляют 205 спортсменов в 27 дисциплинах.

Чтобы быть в курсе самых последних событий в Рио, смотрите видеоблог нашего корреспондента из самого сердца Олимпиады-2016.