Rio2016: соревнования начались уже на следующее утро
Церемония открытия запомнилась нашему корреспонденту Кириллу Стадниченко не только красочным и интересным шоу от принимающей стороны, но и крайне жесткими мерами безопасности - явно посерьезнее, чем на Евро-2012 в Украине.
За порядком на церемонии внимательно следили большое количество охранников и волонтеров.
Увы, журналисты не имели возможность пообщаться со спортсменами или болельщиками, поскольку ложи были отделены друг от друга.
Кирилл также рассказал, как пытался "взбодрить публику" во время выхода команд Северной Кореи, Туркменистана и Кубы, а также какова была реакция на его "провокации" и что грозит людям, пытающимся сделать фото с Олимпиады.
Тем временем 6 августа начались сами соревнования, и уже известны первые имена обладателей медалей.
Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 официально стартовали в Рио-де-Жанейро 5 августа и продлятся до 21 августа. Украину на них представляют 205 спортсменов в 27 дисциплинах.
Чтобы быть в курсе самых последних событий в Рио, смотрите видеоблог нашего корреспондента из самого сердца Олимпиады-2016.