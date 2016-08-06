Рио-2016: Свитолина вышла во второй раунд теннисного турнира, Марченко вылетел

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро.

В своем первом матче в Бразилии она встречалась с немкой Андреа Петкович. Проиграв первый сет, украинка нашла в себе силы выиграть матч - 2:6, 6:1, 6:3.

Читайте такжеВидеоблог Rio2016: самые популярные страшилки для СМИНа следующем этапе Свитолина сыграет с британкой Хезер Уотсон. В третьем раунде возможна встреча украинки с первой ракеткой мира Сереной Уильямс.

Вместе с тем, мужской теннисный турнир остался без представителей Украины после того, как Илья Марченко проиграл поединок итальянцу Андреасу Сеппи - 3:6, 6:3, 6:7.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с олимпийского турнира в одиночном разряде.