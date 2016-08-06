Рио-2016: украинские велогонщики неудачно выступили на групповой шоссейной гонке

Украинские велогонщики завершили участие в групповой шоссейной гонке на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Заезд длиной 237,5 км начался в 15:30 по киевскому времени и продолжался более шести часов.

Никто из представителей Украины не смог побороться за лидерские места в гонке. Лучшим из украинцев стал Андрей Гривко, который финишировал на 41-й позиции - его время 6:23.23.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)Андрей Хрипта и Денис Костюк, также принимавшие участие в заезде, до финиша не доехали.

Победителем гонки стал бельгиец Грег Ван Авермат, преодолевший дистанцию за 6:10:05. На втором месте с аналогичным временем датчанин Якоб Фульсанг, бронзовую медаль добыл поляк Рафал Майка.

Также отметим, что трехкратный победитель "Тур де Франс" и один из самых известных спортсменов Олимпиады британец Крис Фрум завершил гонку на 12-й позиции.